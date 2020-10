Una serata dedicata al Superbonus 110% e alle opportunità fiscali, economiche e finanziarie offerte dalle ultime norme approvate dal Parlamento riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Una opportunità per capire come investire sulla casa risparmiando a partire dalla nuova normativa sull’efficienza energetica. L’incontro è in programma all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello mercoledì 7 ottobre alle ore 20.30 e sarà tenuto dall’Ing. Piergabriele Andreoli, Direttore di AESS, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con i saluti istituzionali del sindaco Luigi Zironi e dell’Assessore all’Ambiente Elisabetta Marsigliante. L’ingresso è libero. Per il rispetto sulle norme vigenti in termini di prevenzione del Covid-19, ai partecipanti sarà richiesto di indossare la mascherina e garantire il distanziamento. E’ richiesta la preregistrazione sul sito del Comune di Maranello.



