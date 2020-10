Dagli Oblivion a “L’attimo fuggente”, da “Fellini” dei Kataklò a “Lolita”, poi il trio Rava-Bollani-Petrella, tango e musical per 27 repliche fra novembre e dicembre: sono le proposte del Teatro Comunale di Carpi, per la prima parte della stagione 2020-2021, presentata oggi dal Sindaco Alberto Bellelli con l’Assessore alla Cultura Davide Dalle Ave e il Direttore Artistico Carlo Guaitoli.

Una stagione necessariamente condizionata – per modalità e capienza – dalla situazione sanitaria, ma che comunque offrirà al pubblico dieci spettacoli di alto livello, spaziando dalla prosa alla musica classica, dalla danza al musical, secondo la consueta declinazione dei generi, nel rispetto delle norme anti-Covid – le pomeridiane alle 16, per esempio, si devono alla necessità di sanificare il teatro in tempo per la replica serale. E niente abbonamenti a posto fisso, causa capienza più che dimezzata, ma biglietti per la singola rappresentazione, in vendita dal 10 ottobre (il numero varierà in base alla presenza di congiunti).

Il sipario si aprirà venerdì 6 novembre con “Oblivion Rhapsody”, di e con gli Oblivion, che porteranno una selezione del proprio repertorio, mentre l’8 novembre, per il 250° beethoveniano, Michele Campanella e Monica Leone eseguiranno la “Nona Sinfonia” nella versione per due pianoforti trascritta da Liszt. Due grandi attori poi dal 13 al 15: Luca Lazzareschi e Laura Marinoni (foto) diretti da Andrée Ruth Shammah nel dramma Cita a ciegas (Confidenze fatali), dell’argentino Mario Diament. E il 22 novembre un trio straordinario di musicisti per uno straordinario concerto: la tromba di Enrico Rava, il piano di Stefano Bollani e il trombone di Gianluca Petrella. Il 5 dicembre Paolo Calabresi proporrà invece “Lolita”, una lettura del capolavoro di Nabokov con musiche di Violetta Zironi, che l’autrice eseguirà dal vivo. Il 6 l’Anna Tifu Tango Quartet recupererà il concerto annullato in marzo causa pandemia: un insolito viaggio nella storia del tango, fra passato e futuro. L’8 dicembre la prima regionale di “Fellini”, omaggio al genio riminese a cent’anni dalla nascita, con le acrobazie dei Kataklò e le musiche di Rota dal vivo.

Di nuovo prosa dall’11 al 13, quando Ettore Bassi sarà il protagonista di “L’Attimo fuggente”, nei panni del professore immortalato al cinema da Robin Williams. Appuntamento per famiglie il 22, con la Compagnia Baccalà in “Pss Pss”, infine – a S. Silvestro e Capodanno – un’apoteosi di musiche, balli e colori con “Broadway Celebration”, dove solisti e cori gospel proporranno brani famosi da famosi musical – molti dei quali visti a Carpi nelle scorse stagioni.

Per informazioni: teatrocomunale.carpidiem.it – teatro.comunale@carpidiem.it – 059649255