È l’una e mezza di sabato notte quando la Centrale Operativa riceve una chiamata d’emergenza per una rapina appena consumata all’interno del Parco Giardino Ducale: la vittima è un italiano di 46 anni. Riferisce che mentre rientrava a casa in bicicletta, è stato accerchiato da tre individui; al rifiuto di consegnare il denaro in suo possesso, è stato attinto da due fendenti al polpaccio; uno dei malviventi ha tentato anche di colpirlo con una bottiglia. Mentre uno lo teneva fermo, gli altri lo hanno derubano di una banconota da 20 euro, un pacchetto di sigarette e un accendino. Il 46enne, riuscito a divincolarsi dalla presa, prima di riuscire a scappare è stato colpito una terza volta con un coltello alla schiena.

L’uomo ha allertato la Polizia, fornendo una precisa descrizione dei rapinatori e la loro probabile posizione. Tutte le pattuglie della Squadra Volante presenti sul territorio sono state dirottate in zona. L’azione congiunta ed immediata ha sortito l’effetto voluto: gli agenti hanno sbarrato tutte le vie di fuga, individuano i tre rapinatori, inseguendoli e bloccandoli. Addosso ai tre sono stati rinvenuti gli oggetti del furto appena consumato. Il coltello non è stato ritrovato, probabilmente gettato prima dell’arrivo della Polizia. La vittima è stata soccorsa da una Volante, quindi affidata alle cure dei sanitari del 118, che gli hanno medicato le ferite al polpaccio destro e alla schiena, fortunatamente superficiali.

Due dei tre rapinatori, tutti di nazionalità tunisina e gravati da precedenti di Polizia, hanno 17 anni, l’altro è maggiorenne da pochi mesi. Vengono arrestati in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso. Uno dei due minorenni viene anche denunciato in stato di libertà per lesioni personali, mentre l’altro è irregolare sul territorio italiano. Al termine degli accertamenti, i tre malviventi sono stati tradotti in carcere a disposizione delle autorità giudiziarie competenti.

Si tratta del quarto arresto per rapina messo a segno dalla Polizia di Stato in soli 10 giorni.