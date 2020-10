I soliti ignoti di nuovo in azione nella zona del Parco. A fine agosto era toccato ad una palazzina di via Legnago, questa volta a fare le spese delle ‘attenzioni’ dei malviventi è un’abitazione di via Mantova.

La notizia dell’effrazione è corsa veloce, già dalla mattinata di ieri, sulla chat del vicinato, riportata da una vicina che, accortasi della presenza dei ladri presso l’abitazione, sarebbe stata anche minacciata dagli stessi – uno aveva una spranga in mano – che poi si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Tre, stando alle prime testimonianze, i componenti del commando che hanno perfezionato il blitz ai danni di un’abitazione già visitata dai ladri meno di un paio di mesi fa. Indagano le forze dell’ordine, ma la preoccupazione nel quartiere cresce.