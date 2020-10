Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico nella pianura e nella bassa collina delle province di Parma e Piacenza e per vento sull’Appennino emiliano. L’allerta è valida da ora e per tutta la giornata di domani, lunedì 5 ottobre. Particolare allerta per il passaggio della piena del Po nel Piacentino.

Tra il primo pomeriggio e la notte del 4 ottobre – spiegano Protezione Civile e Arpae – sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, più intense sulle zone di crinale.

Nelle prime ore del mattino del 5 ottobre sono attese precipitazioni sul settore orientale, anche a carattere di rovescio o temporale. La ventilazione sarà associata a forti raffiche sui rilievi, in particolare sulle zone di crinale. In seguito tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

La criticità idraulica arancione nella zona H è riferita al passaggio della piena del Po nella sezione di Piacenza.

La criticità gialla nella zona F si riferisce al passaggio della piena di Po nella sezione di Casalmaggiore.