Entro lunedì 30 novembre, l’Unione delle Terre d’Argine raccoglie le domande dei cittadini che intendono procedere all’installazione di sistemi di sicurezza domestica (antifurto, antirapina, antintrusione, cristalli antisfondamento, impianti di videosorveglianza, video-protezione, videocitofoni, inferriate, serrande e porte di sicurezza), installati nel periodo 1° settembre 2019 – 30 novembre 2020.

Per il secondo anno consecutivo, l’Unione TdA stanzia un fondo di 150.000 euro per sostenere questi interventi, nell’ambito e a supporto delle proprie strategie e delle politiche di sicurezza del territorio. Possono accedere ai contributi i privati proprietari e/o affittuari e i condomini (per le parti comuni dell’edificio) situati nel territorio dei quattro comuni dell’Unione.

Le domande, presentate sull’apposito modello scaricabile dal sito dell’ente associato oppure disponibile presso gli uffici della Polizia Locale dei comuni dell’Unione, potranno essere presentate:

a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata a Unione Terre d’Argine – Ufficio Protocollo, corso A. Pio 91, 41012 Carpi;

tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Unione presso le seguenti sedi in orario di ufficio: Comune di Carpi – corso A. Pio 91, Comune di Campogalliano – piazza Vittorio Emanuele II 1, Comune di Novi di Modena – via Vittorio Veneto 16, Comune di Soliera – via Garibaldi 48;

tramite posta certificata all’indirizzo terredargine@postecert.it.

Il contributo erogato verrà calcolato nella misura massima del 50% del valore delle spese ammissibili (Iva compresa), fino a un massimo di 600 euro per le singole abitazioni e 1.000 euro per le parti comuni dei condomini. In base all’ordine cronologico della data di presentazione delle domande, verrà predisposta una graduatoria a seguito della quale l’Unione delle Terre d’Argine provvederà all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal bando.

Per maggiori informazioni: Polizia Locale, 059.649555, bandosicurezza@terredargine.it, www.terredargine.it