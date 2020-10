La “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma – Vale la pena” promossa dall’organismo di volontariato “Gli amici di Luca onlus” sarà domenica 4 ottobre in piazza Maggiore nell’ambito della Festa di San Petronio promossa dalla Chiesa di Bologna.

La “Giornata nazionale dei risvegli” giunge quest’anno al traguardo della ventiduesima edizione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e celebra la sesta Giornata europea dei risvegli sotto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo.

La manifestazione di informazione sul coma, lo stato vegetativo e le gravi cerebrolesioni acquisite, di cui è testimonial l’attore Alessandro Bergonzoni, torna ancora una volta per fare rete con varie città italiane ed altri paesi europei per sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni delle persone uscite dal coma. Un’iniziativa che si è consolidata in tutti questi anni e che ha assunto una dimensione europea grazie ai progetti messi in campo dall’associazione attraverso la sinergia con i paesi partner.

In piazza Maggiore dalle ore 10.00 Gli amici di Luca saranno insieme al Csi Centro Sportivo Italiano e l’Avis provinciale di Bologna con lo sponsor Car Jeep presente con un’auto. Ci saranno testimonianze di persone che seguono i percorsi di sport adattato mentre le attività di sensibilizzazione punteranno soprattutto sulla presentazione del progetto: LA BOTTEGA DELLE MANI E DELLA MENTE sostenuto dalla Curia di Bologna, per organizzare e portare avanti laboratori riabilitativi e di risocializzazione di gruppo sia per la persona con disabilità che per il caregiver.

“Il recupero della vita sociale dopo la Casa dei Risvegli Luca De Nigris – dice Maria Vaccari presidente dell’associazione Gli amici di Luca – rileva ostacoli, talvolta molto pesanti, all’interno del nucleo familiare che accoglie la persona con residue gravi disabilità nell’affrontare il nuovo tipo di vita e creare diversi equilibri dopo l’evento traumatico. Tra queste difficoltà, si rileva il problema del tempo libero”.

“Questo progetto – dice Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca – risponde ai bisogni dei nostri dimessi e dei loro familiari. Il Lockdown ha colpito anche noi ma allo stesso tempo non abbiamo mai interrotto le relazioni con i nostri assistiti, persone con esiti di danni celebrali rientrati a domicilio sul territorio e loro familiari, cercando di fare sentire anche da remoto la nostra vicinanza ed il nostro supporto. Oggi con la Giornata dei risvegli torniamo in presenza, per ribadire che le patologie da noi seguite non possono essere lasciate indietro, né soffrire anche se indirettamente della pandemia che ha distolto da loro attenzione e risorse”.

La “Giornata dei risvegli” avrà il suo clou il 7 ottobre con la festa alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris il centro pubblico innovativo di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna, attraverso collegamenti e messaggi con varie città italiane ed europee; il pomeriggio dalle ore 14.30 con il Trail-O (Trail Orienteering; orientamento di precisione) in collaborazione con Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, CIP Comitato Italiano Paralimpico – Emilia Romagna.

Alla sera al Teatro Dehon di Bologna ore 21.00 performance dell’associazione Gli amici di Luca dal titolo”. Grazie alla collaborazione con il Teatroaperto Teatro Dehon, la coop perLuca e il Teatro dell’Argine. Uno spettacolo che nasce nell’ambito del “Progetto Diversimili: coma to community”cofinanziato dall’Unione Europea , Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

E’ obbligatoria la prenotazione tel. 051342934 (ore 10-13; 15-18) oppure mandando una mail a biglietteria@teatrodehon.it