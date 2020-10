Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire programmate attività di ispezione all’interno delle gallerie, nei giorni di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 20:00-10:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, verso Bologna;

sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Località Aglio, verso Firenze.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio est” e “Roncobilaccio ovest”, situate all’interno dei suddetti tratti.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per l’ingresso sulla A1 Panoramica, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia e rientrare sulla A1 Panoramica alla stazione di Pian del Voglio.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, in uscita per chi proviene da Milano;

dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna;

nelle tre notti consecutive di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Parma.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 7bis “SS64 per Ferrara” e 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro e lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Stendhal e Via Corticella;

dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 7bis "SS64 per Ferrara" e 5 "Quartiere Lame", verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro e lo svincolo che, dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Corticella e Via Cristoforo Colombo.

***

Sul Raccordo di Casalecchio, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio.

Sarà contestualmente chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso Ancona.

Itinerari alternativi:

a chi è in transito sulla A1 ed è diretto verso Padova, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio;

a chi è in transito sulla A1 ed è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologn ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Casalecchio si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, o di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.