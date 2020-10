Coperto o molto nuvoloso con parziali schiarite sulle aree di pianura.

Precipitazioni: forti e persistenti, anche a carattere temporalesco, fin dalle prime ore del mattino sui rilievi occidentali in estensione sulle aree di pianura, moderate con fenomeni temporaleschi sui rilievi centrali, quasi assenti o poco significative sul settore orientale e pianure centrali. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 16° e 18°C. Massime in lieve flessione sul settore occidentale in lieve aumento sul restante territorio: valori compresi tra 20/21°C delle province occidentali e 24/25 °C del settore costiero e Romagna. Venti: inizialmente deboli-moderati dai quadranti meridionali, tendenti a divenire forti sui rilievi e area pedecollinare dal pomeriggio. In pianura saranno prevalenti da sud-ovest, deboli a tratti moderati, con rinforzi. Mare: mosso, tendente a divenire molto mosso nella seconda parte della giornata.

(Arpae)