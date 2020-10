Con la recente ufficialità della firma tra Fiorano Gestioni Patrimoniali e Engie Servizi SPA, è partito l’iter per il rinnovamento e la nuova manutenzione delle luminarie pubbliche dell’intero Comune fioranese.

L’appalto prevede un notevole miglioramento dell’illuminazione cittadina, sia stradale, con relativo e importante aumento della sicurezza, sia del centro storico e dei centri delle frazioni, tale da valorizzarli maggiormente, che dei parchi urbani, da renderli maggiormente fruibili. L’intento è allo stesso tempo quello di ridurre l’inquinamento luminoso, adottando soluzioni all’avanguardia, che riducano parallelamente i consumi energetici a risparmio dei contribuenti.

Dal 1° di ottobre gli impianti saranno consegnati alla ditta appaltatrice Engie, e prenderà quindi il via l’ordinaria manutenzione dei punti luce. In concomitanza, con l’avvio del servizio, verrà attivato il contact center che raccoglierà direttamente tutte le segnalazioni di guasti e richieste di intervento. Per ogni segnalazione saranno necessari quattro precisi riferimenti: nome, cognome e numero telefonico del richiedente; localizzazione precisa del guasto; tipo di guasto; eventuale codifica indicata sul palo.

I recapiti sono i seguenti: n. verde 800-135501; mail callcenterclienti-ita@engie.com

“L’auspicio è che gli sforzi compiuti per dare una nuova illuminazione a tutta la città – spiega l’assessore Monica Lusetti – rendano Fiorano certamente più bella, dando risalto alle sue particolarità, ma soprattutto più sicura e godibile per i cittadini, nelle zone più diverse. È un risultato a cui teniamo particolarmente”.

Sono inoltre previsti interventi di qualificazione architettonica specifici. Il primo stralcio riguarderà la progettazione di nuovi punti luce nell’ambito di riqualificazione del centro storico: un progetto di miglioria che consta della rivisitazione complessiva dell’illuminazione e della proposta di installare proiettori che creino suggestivi giochi di luce sulla Piazza.

Il secondo stralcio prevede il potenziamento dell’impianto di illuminazione del Santuario e del centro sportivo Menotti di Spezzano.

L’ultimo stralcio, infine, riguarda il Castello spezzanese, col relativo parco. L’idea è di sostituire e implementare gli attuali corpi luminosi, al fine di valorizzare il complesso storico, le sue mura, torri, facciate, con corpi illuminanti di alta qualità architettonica.