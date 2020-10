Come anticipato, da oggi – 1 ottobre – il Pronto Soccorso di Vergato ritorna ad essere operativo 24 ore su 24, dopo la riduzione oraria a causa dell’emergenza COVID. E’ il principale provvedimento, concordato nei giorni scorsi, dal Comitato del Distretto Socio Sanitario dell’Appennino Bolognese. Durante l’incontro, inoltre, sono state programmate, per i prossimi mesi, altre novità quali l’aumento dei posti letto per le cure intermedie che passeranno da 10 a 20 e l’investimento in strumenti tecnologici di ultima generazione, come un nuovo ecografo per l’attività ecografica di ostetricia e ginecologia e un nuovo microscopio operatorio per gli interventi di cataratta, utili per effettuare visite ed interventi ambulatoriali sempre più efficaci.

Seguendo le indicazioni aziendali aumenteranno del 50% anche i posti a disposizione per i prelievi ematici (attualmente vengono eseguiti 70 prelievi di sangue al giorno).

I prossimi lavori di ristrutturazione del 3° piano, infine, metteranno a disposizione nuovi spazi per la fisioterapia e la riabilitazione post chirurgica. Altri progetti riguardano il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio, quali il Percorso Nascita e progetti di telemedicina.

L’Ospedale di Vergato

L’ospedale di Vergato, insieme a quello di Porretta Terme, garantisce l’offerta ospedaliera per i cittadini del Distretto Appennino dell’Azienda USL di Bologna.

L’ospedale di Vergato è dotato di 31 posti letto: 12 di medicina interna, 6 di lungodegenza, 10 letti tecnici di cure intermedie, momentaneamente utilizzati come area COVID a bassa intensità, 3 di Osservazione Breve Intensiva (OBI).

Nell’ospedale è presente, inoltre, il servizio di oncologia a disposizione dei cittadini residenti nel territorio del Distretto Appennino, il servizio dialisi con 6 posti letto, un importante attività di chirurgia ambulatoriale (chirurgia oculistica, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia generale), il servizio di radiologia, il laboratorio analisi con il punto prelievi.

L’ospedale di Vergato si caratterizza, inoltre, per ospitare la Casa della Salute nella cui area sono presenti gli ambulatori di: cardiologia, chirurgia generale, diabetologia e dietologia, geriatria, maxillo-facciale, nefrologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, endoscopia digestiva, urologia, ginecologia, medicina riabilitativa, oncologia, ortopedia, vaccinazione, igiene pubblica, senologia, ecografia

Nel 2019 gli accessi in Pronto Soccorso sono stati 8646 (una media di 23 accessi al giorno); 773 i ricoveri in medicina interna, 147 in lungodegenza, 170 nei posti letto di cure intermedie.

Il servizio di oncologia distrettuale ha seguito 911 pazienti per 2074 visite; 18094 le prestazioni diagnostiche effettuate, di cui 2735 TAC; 781 interventi di cataratta eseguiti; 631 il totale degli interventi effettuati in chirurgia generale e in maxillo facciale.