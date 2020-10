Un 29enne tunisino, gravato da un provvedimento di espulsione, è rimasto in Italia ed ha continuato a delinquere, finendo in manette. E’ successo ieri mattina quando i Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato il giovane in via Antonio Bondi. Sottoposto a una perquisizione personale, il 29enne, che era stato visto consegnare un plico sospetto a una donna sfuggita al controllo, è stato trovato in possesso di 575 euro in contanti, verosimilmente provenienti da un’attività di spaccio che non era passata inosservata ai cittadini.

Questi, infatti, avevano informato i Carabinieri che in quella zona si stava aggirando “strana gente”, probabilmente dedita al traffico di droga. L’analisi del territorio da parte dei militari antidroga della Stazione Bologna San Ruffillo è terminata con l’individuazione del soggetto. I successivi approfondimenti investigativi hanno rilevato che ad aprile 2019, il tunisino era stato gravato dalle Autorità italiane da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a cui, però, non aveva ottemperato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il tunisino, in attesa dell’espulsione dal suolo italiano, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.