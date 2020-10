Incendio di un’autovettura alimentata a GPL questa mattina intorno alle 10:30 in via Fiume Vecchio a Molinella. La donna alla guida, quando si è accorta delle fiamme che uscivano dal vano del motore, ha subito accostato. Aiutata da un passante ha poi chiamato i soccorsi. Sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Molinella. I pompieri hanno spento il rogo e soprattutto messo in sicurezza la vettura: fortunatamente le fiamme non hanno lambito il serbatoio del GPL. Non si registrano feriti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013