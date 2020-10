Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, proseguono le programmate attività di ispezione all’interno delle gallerie e, pertanto, si rende necessaria la chiusura del tratto Rioveggio-Pian del Voglio, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Bologna, dalle 20:00 di questa sera, giovedì 1, alle 10:00 di venerdì 2 ottobre.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Milano-Napoli Direttissima.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Rioveggio, in uscita e in entrata, da e verso Firenze e di Pian del Voglio e, in uscita e in entrata, da e verso Bologna.

Chi da Bologna è diretto verso Firenze, in alternativa alla chiusura dell’entrata di Rioveggio, potrà entrare a Pian del Voglio, mentre, chi viaggia da Firenze verso Bologna, in alternativa alla chiusura della stazione di Pian del Voglio, potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Milano-Napoli Direttissima.

Sulla Diramazione per Ravenna, le chiusure previste, per lavori di pavimentazione, sono state anticipate di un’ora rispetto al programma, come di seguito indicato:

dalle 21:00 di questa sera giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Quadrifoglio e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si potrà percorrere la SS16 adriatica, la SS67 Via Ravegnana e Via della Costituzione, con ingresso sulla A14, alla stazione di Forlì;

dalle 21:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Sant'Eufemia est".

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP253, Via Albergone, Via Marconi e la SP8.