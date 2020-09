Nel pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parco intitolato a Nicholas Green, in via della Certosa a Bologna, per un incendio di alcune baracche. Il fuoco si è propagato anche alla vegetazione circostante. La squadra sopraggiunta, insieme a due autobotti di appoggio, al 118 con ambulanza e ad una pattuglia della polizia locale, ha spento le fiamme e bonificato lo scenario. Fortunatamente non si registrano feriti.



