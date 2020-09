L’incarico è stato assegnato dal 1 luglio e ufficializzato ieri, in occasione della benedizione del comando della Polizia Locale UCMAN – il presidio di Mirandola si trova nella medesima sede – alla presenza del cardinale Ernest Simoni, del sindaco Alberto Greco e del comandante Gianni Doni.

L’Ispettore Ragazzi è nel corpo della Polizia Locale dell’area nord della provincia da oltre 25 anni. L’esordio è stato come agente semplice per divenire, negli anni immediatamente successivi, prima assistente e poi assistente scelto. In itinere, si è laureata alla Facoltà di Giurisprudenza (vecchio ordinamento), superando al tempo stesso il concorso da Ispettore semplice diventando poi Ispettore superiore a cui ha potuto accedere grazie al diploma di laurea. Nel corso della sua carriera ha operato in tutti i settori all’interno del corpo della Polizia Locale: edilizia, ambiente, commercio, manifestazioni, polizia giudiziaria, attività di prossimità, problematiche legate ai giovani. Nel 2018 inoltre ha avuto come opportunità formativa, la possibilità di operare presso la sezione Affari Civili della Procura dei Minori di Bologna, lavorando a stretto contatto col Procuratore Capo.

L’anno passato ha conseguito la specializzazione Post laurea in psicologia criminale presso l’Università di Milano, tra qualche giorno invece otterrà la seconda specializzazione presso questa volta l’Università di Siena, in sicurezza urbana.

All’Ispettore Superiore Emanuela Ragazzi le congratulazioni ed il buon lavoro del Sindaco di Mirandola Alberto Greco e del Comandante della Polizia Locale UCMAN Gianni Doni.