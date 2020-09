Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre torna “Appuntamento con Gusto”, dedicato all’enogastronomia altoatesina, in piazza Calcagnini a Formigine. Le specialità potranno essere degustate sul posto o da asporto, venerdì dalle 12 alle 23; sabato dalle 9 alle 23; domenica dalle 9 alle 21. Saranno presenti operatori provenienti anche da diverse regioni, con miele, vino, funghi e formaggi.

Formigine saluta così un inizio d’autunno che ha visto tanti eventi succedersi nella nuova piazza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

“Questo Settembre formiginese – dichiara l’assessore agli eventi Corrado Bizzini – ha definito un rapporto di fiducia con i cittadini, i quali hanno rispettato i piccoli sacrifici richiesti, in nome della tutela della salute di tutti. A livello organizzativo, gli uffici comunali, che ringraziamo, hanno sostenuto un grande sforzo, sia per la messa a punto dei protocolli, sia per la necessità, per molti eventi, di organizzare un sistema di prenotazioni efficiente. Tanti sono stati i momenti salienti: abbiamo iniziato con l’apertura dell’acetaia comunale e terminato con la riapertura della torre dell’Orologio, passando per un weekend culturale di grandi ospiti e l’inedita “Formigine senza frontiere”: un’intera settimana dedicata ai temi della pace e della cooperazione internazionale. Un ultimo sentito ringraziamento va ai nostri sostenitori: la Fondazione di Modena, Opocrin, il Mercato Ortofrutticolo Agroalimentare di Modena e Coop Alleanza 3.0”.