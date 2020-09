A partire dal 3 ottobre, alle ore 9.30, calendario di visite animate al Castello di Spezzano. La guida sarà un giullare, e avverranno incontri fantastici con gli abitanti del castello stesso, come la strega, la dama, il prigioniero, e un Drago! Una guida “birichina” attenderà il gruppo presso la casetta nel parco (via del Castello 12, Spezzano di Fiorano), per dare il via a un percorso animato da personaggi che, alternando fantasia e storia, racconteranno la vita a corte. Gli eventi sono adatti a bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni, accompagnati da adulto.

Il costo è di 5 euro a bambino, mentre per l’accompagnatore l’ingresso è gratuito. È necessaria la prenotazione tramite la mail castellospezzano@gmail.com oppure il numero 335-440372. I posti sono limitati ad un massimo 18 partecipanti (adulti compresi), e l’animazione verrà attivata con un minimo di 8 iscritti.

Calendario

3 ottobre – ore 9,30

17 ottobre – ore 9,30

31 ottobre – ore 9,30

14 novembre – ore 9,30

28 novembre – ore 9,30

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione del covid-19, per cui è obbligatorio l’uso di mascherina.

Con meteo avverso l’evento viene recuperato la domenica mattina successiva. In caso di impossibilità a partecipare il giorno stesso si chiede di telefonare al 328-5961692.