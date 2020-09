Il Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, appresa la notizia della scomparsa di Giancarlo Bertolani, ha ricordato l’imprenditore scandianese, anche a nome dell’amministrazione comunale

“La scomparsa improvvisa di Giancarlo Bertolani è un grande lutto per la nostra comunità.

Un uomo conosciuto e ben voluto a Scandiano, che ha saputo rilanciare l’intuizione del padre Alfredo portando la sua cantina e i suoi prodotti a livelli di eccellenza assoluti.

Sappiamo che la cantina è in ottime mani anche per il futuro ma sappiamo anche di aver perso un testimone eccellente di Scandiano in Italia e nel mondo.

Inviamo un ideale abbraccio ai famigliari in questo momento di dolore e ci mettiamo a disposizione per ogni esigenza”.