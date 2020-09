Grande successo di pubblico sabato pomeriggio per il 4° concorso di poesia a tema libero organizzato dal Circolo Albinetano. In tanti hanno partecipato alla giornata di premiazione, organizzata quest’anno nella meravigliosa cornice del Parco dei Frassini, per assistere alla lettura dei componimenti e alla successiva premiazione degli autori.

Le poesie in concorso sono state 158, divise in due categorie: 72 per la sezione adulti “lingua italiana”, 64 nella sezione “dialetto” e 24 nella sezione “Giovani” (dai 13 ai 18 anni).

Nella sezione adulti ha vinto Angela Gombia con la poesia “Luce nell’ombra”. Nel “dialetto” si è imposta Ave Govi con “Un cor malandaa” e tra i giovani ha vinto Filippo Ravazzini con “Vedevo”.

I componimenti sono stati vagliati da una giuria composta dalla giornalista Liviana Iotti, dal presidente dell’associazione Stampa Reggiana Giuseppe Adriano Rossi, dall’ex direttrice della biblioteca di Albinea Maria Cristina Bulgarelli, dalla professoressa di lettere Francesca Manini, dal lettore del Centro studi sul dialetto reggiano Franco Ferrari e dalla poetessa Normanna Albertini. Alla premiazione erano presenti il sindaco di Albinea Nico Giberti, gli assessori a Scuola e Sociale Mirella Rossi e Roberta Ibattici.

I premiati hanno ricevuto una targa e una pergamena con le motivazioni della giuria.

Le letture, ad opera di Franco Alfredo Ferrari e di Monica Incerti Pregreffi, sono state inframezzate dalla musica del maestro di fisarmonica Paolo Gandolfi