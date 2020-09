Questa mattina intorno alle 8:30 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via Clelia per un incendio di appartamento. A bruciare il tetto di un villino d’epoca di tre piani. La squadra intervenuta ha spento l’incendio che ha distrutto circa trenta mq di copertura. Non si lamentano feriti.



