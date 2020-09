Un giovane di 20 anni residente a Campogalliano, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto a Gargallo di Carpi. Intorno alle 1.40 il ragazzo, che percorreva la SP 13 – via Mulini alla guida di una Renault Clio, per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro una vecchia abitazione. Nonostante l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.



