Continuano i laboratori ‘Steam Education’ del FabLab Junior, nella struttura di Casa Corsini a Spezzano di Fiorano (via Statale 83), sostenute anche da Fondazione Modena. Le attività sono sempre gratuite, e rivolte a ragazzi dai 6 ai 14 anni. Rimane obbligatoria l’iscrizione via mail all’indirizzo info@casacorsini.mo.it dato il numero limitato di posti (max 6 partecipanti). Ed è inoltre necessario indossare la mascherina.

Ecco la programmazione dal 29 settembre al’1 ottobre 2020. Tutte le settimane usciranno le attività della settimana successiva.

Martedì 29 dalle 17 alle 18 “Musica e programmazione con Sonic Pi”: Primi loop e sintetizzatori (9-14 anni)

Sonic Pi è un linguaggio di programmazione ideato per diffondere l’insegnamento del coding e della musica digitale nella scuola. Ma può essere usato anche per la composizione algoritmica e per il live coding, una pratica di improvvisazione visuale o musicale in cui il codice sorgente viene scritto o modificato durante una performance..

Mercoledì 30 dalle 17 alle 18 “La geometria, la sfera Coding e robotica con Sphero” 9-14 anni

Sphero è una palla robotizzata in policarbonato programmabile che può raggiungere i 7 chilometri orari grazie a un motore elettrico. I led al suo interno consentono a questo piccolo robot di assumere una quantità di colori praticamente infinita!

Giovedì 1 dalle 17 alle 18 “Sprite Coding: laboratorio dei personaggi!” (6-9 anni)

Un divertente laboratorio per i più piccoli realizzato tramite la famosa piattaforma CODE.org!