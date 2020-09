Oggi poco dopo le 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Porrettana a Sasso Marconi per un incendio di appartamento. A bruciare una stanza al piano terra di una casa su due piani. Sul posto la squadra, insieme all’appoggio di un’autobotte, ha spento molto velocemente l’incendio prima che si propagasse ad altre parti dell’edificio. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Le tre persone che erano all’interno sono immediatamente uscite in strada e hanno chiamato i soccorsi. Fortunatamente, dunque, non si registrano feriti. Presenti anche il 118, la polizia locale di Sasso Marconi e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per eseguire la bonifica dello scenario al fine di evitare il riaccendersi di qualche focolaio.