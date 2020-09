I carabinieri della stazione di Campogalliano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 36 enne dell’est Europa, già noto alle forze di polizia, ritenuto l’autore di lesioni personali in danno di un operaio pakistano 22 enne residente nel reggiano. I fatti risalgono all’inizio di settembre, all’interno di una ditta modenese dove, per motivi di lavoro, i due operai erano venuti alle mani. Nel corso della lite, il pakistano aveva riportato lievi lesioni personali.



