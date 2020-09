Online il bando per chiedere i voucher sport, un sostegno concreto per le famiglie con fasce di reddito medio-basse nell’iscrizione dei propri figli ad attività sportive voluto dalla Giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola.

Fino al 21 ottobre sarà possibile presentare la domanda, esclusivamente online, per ottenere il voucher. È sufficiente accedere al link https://servizi.comune.bologna.it/bologna/ContrSport2020 con credenziali FedERa ad alta affidabilità o SPID (informazioni sulla registrazione FedERa). Il link sarà accessibile ogni giorno dalle 7 alle 23.

Dopo il 21 ottobre saranno pubblicate due graduatorie, una per le famiglie fino a tre figli e una per quelle con quattro figli o più, con una riserva del 10% dei contributi per i figli tra i 6 e i 26 anni con disabilità su ognuna delle due graduatorie. I voucher saranno assegnati entro il limite massimo di risorse disponibili.

Le famiglie dovranno essere in possesso di un ISEE compreso tra 3 mila e 17 mila euro per i nuclei fino a 3 figli e di un ISEE compreso tra 3 mila e 28 mila euro per i nuclei con più di 4 figli. È necessario provare l’iscrizione all’attività sportiva con la ricevuta. L’importo del voucher non potrà mai essere superiore alla spesa sostenuta per l’iscrizione all’attività sportiva.

Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare:

di un voucher del valore di 150 euro nel caso in cui iscriva un solo figlio all’attività sportiva,

di un voucher del valore di 200 euro nel caso in cui iscriva due figli all’attività sportiva,

di un voucher del valore di 250 euro nel caso in cui iscriva tre figli all’attività sportiva.

Se il nucleo familiare è costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva, con un ISEE compreso tra 3 mila e 28 mila euro potrà beneficiare di un ulteriore voucher del valore di 150 euro dal quarto figlio in su, oltre al voucher da 250 euro per i tre figli. A titolo esemplificativo una famiglia con 4 figli che praticano tutti un’attività sportiva, potrà ricevere un voucher di 400 euro.

Per info 051 219 59 54

vouchersport2020@comune.bologna.it