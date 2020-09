Cinque le onorificenze, consegnate dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco ad altrettanti cittadini mirandolesi che si sono distinti nel corso degli anni per il lavoro svolto. Ma che, in alcuni casi ancora prosegue con la stessa passione di un tempo nonostante l’età.

È avvenuto nei giorni scorsi, quando il primo cittadino li ha incontrati ad uno a uno, presso la sede municipale. “Mai in passato l’Amministrazione comunale aveva offerto un riconoscimento a chi, col proprio impegno indefesso in 50 anni e oltre, ha contribuito nel suo piccolo alla crescita di Mirandola – afferma Greco – diventando oltretutto un punto di riferimento per tanti cittadini. Ci è sembrato un modo bello ed al tempo stesso utile per ringraziarli e pure per mostrare la vicinanza dell’Amministrazione a loro ed al loro lavoro”.

Cinque dunque i cittadini che hanno ricevuto dalle mani del Sindaco il diploma e la targa in cristallo al merito del Comune di Mirandola. Il primo, Renato Maschi, mobiliere per una vita a Mirandola che ha raggiunto i 100 anni di età in salute. Quindi Omero Campi, per la sua ultratrentennale attività di riparazione e vendita di biciclette. È stata poi la volta di Otello Gandini, per l’impegno profuso nella cura e manutenzione del verde pubblico a Tramuschio. I fratelli Antenore e Franco Morselli, dell’omonima fioreria di via Roma per il 60anni di attività, svolta unitamente al padre Fortunato. Ultimo, Idalgo Pietro Marzolo, per i 60 anni di lavoro nella sua bottega di Mirandola come arrotino, oltre che allevatore di canarini premiato a livello mondiale.