Giovedì 24 settembre alle ore 20.30 presso la sala Biasin (in via Rocca 22 a Sassuolo), Lapam Trasporti propone un appuntamento per parlare del futuro dell’autotrasporto e in particolare del fondo rinnovo veicoli. I relatori saranno Amedeo Genedani, Presidente Confartigianato Trasporti e Andrea Bonazzi, Ufficio Credito Lapam.

Il fondo rinnovo veicoli, fortemente voluto dalla categoria, ha l’obiettivo di aiutare le aziende del trasporto a rinnovare il parco veicolare, puntando su sicurezza, competitività e ridotto impatto ambientale.

I contributi arrivano fino a 22.000,00 euro a fondo perduto per veicolo. Il fondo è operativo sia per il 2020 che per il 2021.