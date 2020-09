La Regione Emilia Romagna, in collaborazione con PER – Promoter Emilia Romagna e il Comune di Scandiano, ha scelto Scandiano per uno dei cinque concerti dedicati a sostenere “Gli Invisibili”, operatori dello spettacolo messi in seria difficoltà dall’emergenza sanitaria in atto.

Il concerto si terrà venerdì 9 ottobre prossimo e sarà il quinto e ultimo appuntamento di una rassegna che ha toccato, dopo l’apertura di Bologna, i territori di Argenta e Colorno, piccole cittadine con una comune sensibilità per il mondo della musica e con un forte legame con il mondo dello spettacolo.

Da qui la scelta di Scandiano con la sua Amministrazione comunale che, oltre alla tradizione

radiofonica legata a K-Rock e al Corallo, da anni promuove e sostiene la grande musica italiana attraverso il progetto multidisciplinare festivaLOVE, quest’anno annullato proprio a causa dell’emergenza Covid.

Il concerto inizierà alle 20.30 e la location sarà Piazza Fiume, la piazza scandianese che

tradizionalmente ospita le grandi serate musicali di festivaLOVE e che negli anni ha visto

alternarsi sul palco Irene Grandi, Giovanni Allevi, Stefano Bollani, Nicola Piovani, Max Gazzè, i Tiromancino, Raphael Gualazzi.

Sul palco saliranno I Tre Allegri Ragazzi Morti e Vasco Brondi, la cui esibizione sarà impreziosita da alcuni ospiti che saranno annunciati a brevissimo.

“Scandiano si caratterizza da anni come ambiente ideale per ospitare spettacoli e concerti di altissimo profilo – ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti –, per questo siamo orgogliosi di aderire alla proposta della Regione Emilia Romagna e del progetto PER, che ringraziamo, per un evento che – nel pieno rispetto delle normative anti Covid – possa costituire anche un pensiero e un impegno per i tanti operatori del mondo dello spettacolo che faticano a trovare lavoro in questo difficile periodo storico”.

“Nell’anno in cui abbiamo dovuto rinunciare a uno dei nostri progetti culturali più importanti, quello di festivaLOVE – ha aggiunto poi l’assessore alla Città Attiva Matteo Caffettani – avere l’occasione di ospitare un evento di questo calibro, dedicato a tutti gli appassionati della grande musica italiana è un orgoglio e una sorta di ‘boccata d’aria’. Consapevoli delle restrizioni imposte dalle norme, e della responsabilità di farle rispettare, abbiamo infatti accettato l’offerta perché esiste un fil rouge che lega Scandiano alla musica e all’intrattenimento di qualità, un rapporto che è importante mantenere vivo anche attraverso queste iniziative. L’obiettivo di questa come delle altre quattro serate che ci hanno preceduto, è quello di dare visibilità agli invisibili, salvaguardare la musica, la cultura musicale e tutto il mondo che le ruota intorno. Per questo le serate non prevedono biglietti omaggio, il biglietto avrà un costo ridotto, poco più alto di quello di un normale ingresso al cinema, proprio per sottolineare come sia importante che ognuno dia il proprio contributo affinché anche i lavoratori dello spettacolo tornino a poter lavorare.”

Il concerto del 9 ottobre si innesta infatti in una programmazione culturale tradizionalmente di qualità per quanto riguarda la città dei Boiardo. Al tradizionale appuntamento di festivaLOVE, già citato, vanno aggiunti gli appuntamenti del Cinema Teatro Boiardo, in collaborazione con ATER Fondazione, che ogni anno portano centinaia di spettatori ad assistere a una programmazione teatrale e musicale di grande interesse. E ancora, gli incontri con gli scrittori alla Biblioteca Salvemini, gli appuntamenti estivi nel cortile della Rocca, che anche quest’anno hanno richiamato molti appassionati tra cinema, concerti della rassegna Mundus, musica classica e spettacoli circensi.

“La cultura, lo spettacolo, la musica – hanno concluso sindaco e assessore – fanno parte del nostro DNA, per questo siamo legati agli operatori di questo settore e siamo contenti di essere al fianco della Regione Emilia Romagna nel dare loro un contributo e soprattutto un’occasione di lavorare in questo momento non facile per la categoria”.