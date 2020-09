Confservizi ER si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Graziano Cremonini, che si è spento ieri a Modena all’età di 89 anni.

Cremonini è stato dal 1991 al 2014 alla guida dell’Associazione. Anni che hanno visto una profonda trasformazione del mondo dei servizi pubblici locali: da strumenti operativi degli enti locali a vere e proprie imprese industriali, con obiettivi di efficienza ed efficacia gestionali, capaci di confrontarsi con i processi di liberalizzazione e di competizione nel mercato.

In tal senso, Cremonini ha orientato l’attività di Confservizi ER a supporto dello sviluppo industriale delle proprie associate, che, nella nostra Regione, si è realizzato con la nascita di aziende di rilievo nazionale come Hera e Iren.

Sotto la sua guida l’associazione si è sviluppata aprendosi al confronto con le imprese private e diventando un punto di riferimento per la Regione Emilia-Romagna, in virtù del suo ruolo di stimolo e proposta in merito all’attività legislativa e pianificatoria nell’ambito dei servizi pubblici locali.

Cremonini ha saputo interpretare i cambiamenti, spesso molto rapidi e non sempre coerenti, in atto nella società e nel settore dei servizi, e in contesti anche difficili e nuovi è riuscito a fare crescere l’associazione.

Confservizi ER e le imprese associate desiderano dunque ricordare Graziano Cremonini per il forte impegno profuso negli oltre vent’anni in cui è stato a guida dell’associazione, un periodo che ha permesso a tutti di apprezzarne doti e qualità professionali, costantemente alimentate dal calore di un raro spessore umano.