Poste Italiane comunica che a partire dalla prossima settimana tornano alle aperture standard pre-crisi: per sei giorni alla settimana gli uffici postali di Corlo di Formigine, Fossoli, Gaggio di Piano e Sorbara; per quattro giorni settimanali gli uffici postali di Monte Ombraro e Sant’Anna Pelago; per tre giorni quelli di San Martino Spino, Montese e Palagano.

In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali sul territorio provinciale torna ad essere quasi completamente operativa e a disposizione dei cittadini.

Ulteriori informazioni su orari e giornate di apertura degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it, che viene costantemente aggiornato.