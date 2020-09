Fine settimana di ottimi risultati, quello appena trascorso per lo Sporting Club Sassuolo, sia a squadre, sia a livello individuale. Per quanto riguarda il settore a squadre maschile, i ragazzi dell’under 16 Federico Bondioli, Mattia Ricci, Gianmaria Migliardi e Gabriele Chiletti, agli ordini del Maestro Alessio Bazzani, superata agevolmente la fase di Macroarea Nazionale, si posizionano, per il secondo anno consecutivo, fra le migliori otto formazioni d’Italia, accedendo così alla Fase Finale Nazionale che assegnerà lo scudetto e che si terrà proprio allo Sporting Club Sassuolo dal 25 al 27 settembre prossimi.

Nel settore a squadre femminile, dopo un’ottima stagione, le ragazze della serie C, Alice Gubertini, Martina Zara, Alice Monducci e Giulia Dal Pozzo, guidate dal Maestro Simone Cerfogli, hanno ottenuto la promozione in serie B2 battendo, nell’ultimo turno di tabellone, la formazione romagnola del Tennis Viserba.

In campo individuale, ottimo secondo posto per Gabriele Chiletti all’open di Fiorano, dopo la vittoria nel torneo di terza categoria di Vignola maturata un mesetto fa. Partito dalle qualificazioni del tabellone riservato ai giocatori di terza categoria, il sassolese, nel tabellone finale dei big, si è concesso il lusso di sconfiggere ben quattro seconda categoria prima di approdare alla finale dove, in un accesissimo derby, si è dovuto arrendere a Filippo Bettini, anche quest’ultimo portacolori dello Sporting Club Sassuolo.