L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, alle ore 9.30, al Parco Albero D’Oro in via Refice, presso il centro di quartiere Falcone Borsellino. Alle 10.00 cominceranno le operazioni di raccolta dei rifiuti, di cura del verde e degli arredi del Parco.

“Puliamo il Mondo – spiega Legambiente – è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro dei “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine”.

“Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza – precisa Legambiente – verranno osservate misure organizzative volte a prevenire la diffusione del Covd-19 e sarà necessario utilizzare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale da parte di tutti”.

Dopo l’attività, ci sarà la possibilità per i partecipanti, muniti di panno e pranzo al sacco, di svolgere un pic-nic nel parco, sempre nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza.

Alla raccolta potrà partecipare chiunque sia armato di buona volontà, insieme ai volontari di Legambiente e delle associazioni che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento: i ragazzi di Fridays For Future Sassuolo, la Croce Rossa Italia – Comitato di Sassuolo, l’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro. Anche l’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa e collaborato per la sua realizzazione.

“Puliamo il Mondo – conclude l’associazione ambientalista – è un’azione di cura e pulizia, un’azione concreta per avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei partecipanti”.