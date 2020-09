Il violento acquazzone che nel pomeriggio si è abbattuto nell’area metropolitana di Bologna, ha provocato molti danni e disagi alla cittadinanza. Diverse le chiamate al 115 per allagamenti e soccorsi a persone rimaste bloccate in auto a causa dell’acqua. E’ successo a Rastignano (Pianoro) in via Canovaccia, dove una squadra dei vigili del fuoco ha portato al sicuro una famiglia rimasta bloccata con l’auto nell’acqua alta. Così anche ad Ozzano in via San Cristoforo.

All’opera anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che sono intervenuti sia a Pianoro che a Bologna in viale Sandro Pertini. Allagamenti anche in via Emilia Levante, dove due anziani si sono ritrovati con circa un metro di acqua nel cortile di casa. Qualche ramo e qualche albero pericolante in via Olmetola a Bologna. Alle 21:30 gli interventi erano ancora in corso.