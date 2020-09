Oggi intorno alle 13:30 in via Bionda a Castelvetro un ciclista, un cittadino maliano 27enne, è caduto sbattendo violentemente il capo, forse a causa di una buca. Il giovane, che pare non indossasse il casco, è morto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi la Polizia municipale Terra di Castelli.



