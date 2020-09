Una delegazione del sindacato pensionati Spi Cgil di Modena è andata stamattina davanti alla Goldoni di Migliarina di Carpi per portare la propria solidarietà e sostegno ai lavoratori in presidio a difesa della propria azienda (in foto alcuni momenti dell’incontro).

Lo Spi Cgil ha testimoniato solidarietà e partecipazione alle iniziative dei lavoratori ricordando che le lotte sono patrimonio anche delle generazioni che, in passato, hanno dovuto difendere i posti di lavoro.

Lo Spi Cgil si augura che la trattativa in corso in queste ore al Mise possa portare ad una soluzione positiva della vertenza, garantendo il lavoro ai dipendenti della Goldoni e a tutti quelli che operano nell’indotto.