Furto stanotte all’interno del bar Peppone di via Felice Cavolotti a Brescello. Sul posto i carabinieri, allertati dall’esercente, hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta con un tombino, si erano introdotti nei locali asportando, stando alle prime verifiche in corso di esatto inventario, una macchina cambia monete. I militari di Brescello hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013