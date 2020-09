Questa notte intorno alle tre i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via Madonna di Poggio a Castel Guelfo. A bruciare un locale adibito a ricovero di vario materiale, comunicante con un’abitazione. Le fiamme hanno interessato anche la casa, costringendo le quattro persone all’interno ad uscire in strada e a chiamare i soccorsi.

Sul posto subito tre squadre dei Vigili del fuoco con diversi mezzi di appoggio per attaccare il rogo che aveva già danneggiato seriamente l’abitazione. L’incendio è stato spento e lo scenario messo in sicurezza. I vigili del fuoco hanno poi aiutato gli inquilini a recuperare alcuni beni personali. La casa è stata giudicata inagibile. Non si lamentano feriti. Sul posto, oltre al 115, anche i carabinieri e in via precauzionale il 118.

Ieri sera intorno alle 20, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti con la polizia di stato e il 118 per un principio d’incendio in un appartamento in via Segantini, a Bologna. Un uomo è stato soccorso dagli agenti e dai vigili del fuoco della squadra sul posto che, contemporaneamente, hanno provveduto a spegnere le fiamme. Il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore.