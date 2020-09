Prime prove di normalità a Unimore. Dopo mesi di attività in presenza sospese per il lockdown, disposto come misura cautelativa ed efficace per contrastare la diffusione del Coronavirus, in coincidenza dell’apertura del nuovo Anno Accademico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia il 15 settembre si è svolta la prima seduta di laurea in presenza per la proclamazione di 17 nuovi Dottori in Medicina e Chirurgia.

La seduta si è svolta presso l’Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà nell’area del Policlinico di Modena, una location che ha potuto garantire ai presenti il pieno rispetto delle norme di distanziamento e di igiene.

Oltre a 14 laureandi/e, alla Commissione di laurea, presieduta dalla Prof.ssa Fausta Lui, ed ai rappresentanti degli Ordini dei Medici, alla cerimonia di proclamazione hanno assistito anche quattro “ospiti” per ogni laureando/a.

Per loro esplicita richiesta altre 3 laureande hanno svolto la proclamazione a distanza in aula virtuale. Complessivamente i laureati/e di questa sessione sono stati 17, 11 femmine e 6 maschi.

Tutti i parenti e amici che non hanno potuto intervenire, hanno potuto comunque seguire la cerimonia in diretta streaming su tv.unimore.