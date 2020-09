Sono ormai arrivati a compimento gli importanti lavori condotti al Centro sportivo Coni Fornaciari di Castelnovo, impianto che da tanti anni rappresenta un punto di riferimento importante per la pratica sportiva in tutto l’Appennino.

Spiega il Sindaco Enrico Bini: “Mancano ormai solo gli ultimi dettagli ma ormai questo intervento rilevante può dirsi concluso. È stata un’estate assolutamente particolare per le attività sportive quella che va verso la conclusione, ma nonostante le limitazioni legate alla pandemia, Castelnovo si è confermato Paese per lo sport, ospitando diversi raduni ed eventi importanti: dal raduno Conad Volley Tricolore a quello della Giovolley, l’Evolution Supercamp di Basket e naturalmente il ritiro della Pallacanestro Reggiana. E tra pochi giorni transiterà dal nostro paese la grande manifestazione ciclistica Appenninica MTB Race. Credo siano risultati eccezionali. Essere riusciti a completare questi lavori al Centro Coni ci pone nelle condizioni di affrontare con ottime prospettive il nuovo anno, visto che si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la pratica sportiva di moltissimi residenti dell’Appennino, di tutte le età, tra atletica, calcio e altre discipline, oltre che per i raduni e i ritiri ai quali abbiamo già dato appuntamento per la prossima estate”.

“I lavori al Centro Coni – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Severi – hanno visto il rifacimento della pista di atletica, e la sostituzione dell’illuminazione notturna. A realizzare l’intervento sulla pista di atletica, a cui si aggiunge anche la pedana per il lancio del martello, è stata la Olimpia Costruzioni Srl di Forlì, per un costo complessivo di 490 mila euro, mentre la sostituzione dell’impianto di illuminazione è stata realizzata dalla Subeltek Energy di Ligonchio e dalla Coetec di Felina, per un importo di 160 mila euro. I corpi illuminanti sono stati sostituiti con l’introduzione della tecnologia a Led. Questo comporterà un risparmio energetico molto sensibile, che consentirà di poter organizzare eventi sportivi serali con costi nettamente inferiori. Nei giorni scorsi sono state condotte le prove di illuminazione e il risultato è davvero ottimale”.