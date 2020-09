Francesca Bucciarelli è da alcune settimane presidente del consiglio di amministrazione di Farmacie comunali di Modena spa. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli comunicando al Consiglio comunale, nella seduta di oggi (giovedì 17 settembre), la nomina effettuata nel mese di agosto e ricordando il percorso che ha portato alla designazione, avviato con l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature in giugno (tre quelle presentate) e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

Stesso percorso anche per la nomina Matilde Palmieri quale componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Paride Colfi.

La presidente delle Farmacie Comunali, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, resterà in carica tre esercizi con un compenso che verrà deliberato dall’Assemblea della società. Nel collegio sindacale di Farmacie comunali spa, inoltre, sono stati nominati Francesca Bisconti (presidente) e Stefano Lugli (supplente). La consigliere nominata nel Cda della Fondazione Paride Colfi resterà in carica quattro anni a titolo gratuito.

Il sindaco Muzzarelli ha colto l’occasione della comunicazione sulle nomine per un ricordo in Consiglio comunale di Maria Luisa Cantaroni, scomparsa nei giorni scorsi a 72 anni. Già presidente dell’Ordine dei commercialisti, aveva ricoperto nel 2001 l’incarico di presidente delle Farmacie comunali guidandone la trasformazione in spa e, in seguito, era stata anche presidente del collegio dei revisori del Comune (tra il 2009 e il 2015) e componente del consiglio di amministrazione dell’Opera pia Casa di riposo di Modena, contribuendo al percorso che ha portato nel 2016 al conferimento del patrimonio al Comune.