Domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7.00 alle 23.00, e lunedì 21 settembre dalle 07.00 alle 15.00, si vota per il referendum confermativo in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Possono votare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fiorano Modenese, muniti di tessera elettorale che indica la sezione in cui recarsi e di un documento d’identificazione.

Il Comune ha attivato per tutti i seggi il protocollo anti-contagio per garantire il voto in sicurezza. In particolare sarà disponibile all’ingresso della struttura e in ciascun seggio, il gel igienizzante da utilizzare all’accesso, dopo l’identificazione al seggio – che dovrà essere fatta togliendo la mascherina a debita distanza, a meno che l’elettore non sia comunque riconoscibile – e dopo avere inserito la scheda nell’urna e depositato la matita. Questa sarà igienizzata prima della consegna all’elettore successivo.

L’accesso ai seggi dovrà avvenire con mascherina e rispettando le norme sanitarie. Non si potrà accedere se si hanno sintomi influenzali o si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare o si è stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Tutto il personale dei seggi sarà provvisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). Il protocollo sanitario consiglia l’uso dei guanti per le operazioni di spoglio delle schede mentre “ non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento”.

Nelle strutture ospitanti i seggi elettorali sono stati individuati percorsi di accesso ed uscita differenziati. All’ingresso e lungo i percorsi la segnaletica direzionale indirizza ed accompagna i cittadini verso il seggio in cui recarsi a votare. Davanti a ciascun seggio e all’interno la segnaletica orizzontale indicherà l’adeguato distanziamento tra gli elettori in fila. All’interno del locale verrà assicurato un regolare ricambio d’aria. Ciascun seggio sarà fornito di gel igienizzante e prodotto virucida per provvedere in autonomia alla periodica igienizzazione delle postazioni, degli oggetti e delle superfici di maggior contatto. I seggi verranno poi igienizzati da apposito personale, prima dell’accesso degli elettori, durante con frequenza compatibile con le operazioni di voto e dopo.

Chi, per gravi infermità, necessita di essere accompagnato nel seggio a votare, deve munirsi di un certificato rilasciato da un medico della USL. Sul sito del Comune ci sono le indicazioni e le sedi dove si svolgono le visite e come prenotarle.

Il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con AVF, mette a disposizione dei cittadini con difficoltà di deambulazione un sevizio di trasporto gratuito ai seggi. Per informazioni 0536 833223 o 0536 833239.

L’ufficio elettorale, in piazza Ciro Menotti, 1, sarà aperto, per chi deve rinnovare la tessera elettorale o l’ha smarrita, venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 8.30 alle 18.00, con orari continuato, domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00.