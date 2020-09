Il 19 settembre 2020 riprenderanno le camminate del sabato a Borzano con gli Amici del Cea. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione e la prenotazione all’Associazione Amici del Cea (Giorgio 3420564688). La partenza è prevista alle 15 dalla sede operativa del Ceas in via Ghierici 2.

Per poter ripartire in sicurezza, tutelare la salute di tutti, sarà obbligatorio leggere e sottoscrivere il regolamento per la prevenzione del rischio da contagio SARS COV 2 e rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie:

Durante le attività mantenere una distanza minima tra i partecipanti di almeno 2 metri;

Evita il contatto fisico (ad es. strette di mano);

É obbligatorio l’uso della mascherina che va sempre indossata, coprendo rigorosamente naso e bocca;

É obbligatoria la pulizia delle mani;

Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente ai propri dispositivi di protezione (mascherine e gel lavamani) e al relativo smaltimento;

Chiunque deciderà di partecipare alle attività deve essere del tutto asintomatico e non presentare alcun fattore epidemiologico di rischio (convivenza, frequentazione o contatti con soggetti positivi, sospetti o a rischio);

Non si potrà partecipare se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

Se vi sono sintomi anche di leggera entità (febbre, tosse, dispnea, mal di gola, perdita di gusto e/o olfatto, disturbi gastro-intestinali), non sarà possibile partecipare alle attività, senza eccezioni;

Non si potrà permanere, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc), e lo si dovrà dichiarare tempestivamente al referente dell’Associazione Amici del CEA.