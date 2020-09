Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi e anche sul settore centrale della regione, dove non si esclude la possibilità di qualche episodico piovasco. In serata qualche annuvolamento in transito sul settore orientale, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: senza variazioni di rilievo. Minime comprese tra 20°C e 22°C sulla fascia costiera, attorno a 19/21°C sui capoluoghi di pianura, qualche grado in meno sulle aree di aperta campagna. Massime diffusamente attorno a 30/31°C sulla pianura, localmente fino a 32°C sul Ferrarese, valori di qualche grado più contenuti lungo la fascia costiera. Venti: inizialmente deboli nordoccidentali, tenderanno a divenire nordorientali, fino a moderati in serata sulla costa e sul mare. Mare: poco mosso, ma con moto ondoso in aumento fino a divenire mosso in serata.

(Arpae)