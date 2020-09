Questa mattina il Prefetto di Bologna, Dott.ssa Francesca Ferrandino, ha visitato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna. La Prefetto Ferrandino è stata accolta dal Comandante Provinciale Dott. Ing. Natalia Restuccia.

Dopo aver passato in rassegna i reparti operativi del Comando e reso onore ai vigili del

fuoco caduti in servizio, nell’Aula Magna la Comandante ha illustrato l’organizzazione

territoriale del Comando stesso e l’attività svolta, con riferimento anche alle statistiche

dell’anno 2019, evidenziando gli interventi che hanno maggiormente impegnato i Vigili

del Fuoco, nonché le maggiori attività imprenditoriali presenti sul territorio e le

infrastrutture più rilevanti, oltre ai poli Culturali e Sanitari soggetti alle attività di

Prevenzione incendi, per i quali il Comando fornisce con continuità un contributo allo

svolgano in sicurezza delle stesse.

La Prefetto ha espresso un vivo apprezzamento per l’attività che giornalmente i Vigili del

Fuoco espletano a tutela della sicurezza dei cittadini e, successivamente, ha visitato la

zona operativa del Comando, la Sala Operativa, cuore pulsante del Comando, nonché

soffermandosi sulla nuova Sala Operativa 115 di Bologna che a breve entrerà in

funzione.