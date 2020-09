Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 8 alle ore 20, la centrale piazza Prampolini a Reggio Emilia si riempirà di libri grazie all’iniziativa “Una moneta per la cultura”. Decine di migliaia di libri saranno donati in cambio di una moneta. L’iniziativa, organizzata dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, fa parte di un progetto, fortemente auspicato dal vescovo Massimo Camisasca, volto ad animare l’offerta culturale della città.

La Biblioteca del Seminario e quella dei Frati Cappuccini sono state unificate in un nuovo grande Istituto denominato “Biblioteca Teologica Città di Reggio” e specializzato in Teologia e Filosofia. Grazie alla generosità di tanti lettori che hanno donato i loro libri e ai testi doppi e tripli delle due biblioteche, piazza Prampolini sarà occupata da oltre 100mila volumi. Sarà sufficiente una moneta per regalarsi un bel libro: i fondi così raccolti saranno destinati alla nuova Biblioteca Teologica Città di Reggio e alla Biblioteca Capitolare.

Nelle scorse settimane monsignor Camisasca ha invitato i fedeli a donare i propri libri e la risposta è andata ben oltre le aspettative. Hanno risposto al suo invito anche molte case editrici quali Mondadori, Edizioni San Paolo, Messaggero di Sant’Antonio, Lindau e Cantagalli. Proprio in questi giorni sono arrivati i primi carichi di libri. L’evento vedrà la partecipazione di più di 100 volontari che garantiranno il rispetto delle norme di sicurezza: mascherine, igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura, mantenimento della distanza fisica.

“Leggere un libro è una bellissima esperienza che dovremmo riscoprire. Desidero perciò invitarti a scegliere i libri che ti faranno compagnia fra tutti quelli esposti in piazza” è l’invito del vescovo Massimo.

L’appuntamento è per sabato e domenica, in piazza Prampolini a Reggio Emilia, dalle 8 alle 20. Sarà garantito un servizio di trasporto libri da piazza Prampolini ai parcheggi auto.