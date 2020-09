Questa mattina, il Prefetto di Bologna ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia Romagna e del Comando Provinciale di Bologna. La Dott.ssa Francesca Ferrandino è stata ricevuta dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani.

Dopo aver passato in rassegna la guardia d’onore, schierata all’ingresso del complesso storico di Santa Maria dei Servi, che ospita la Caserma “Luciano Manara”, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri Emilia Romagna, del Comando Provinciale di Bologna e delle linee ordinative mobile e speciale dell’Arma. In qualità di responsabile provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Dott.ssa Francesca Ferrandino ha avuto l’occasione di visitare la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna, centro nevralgico del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove il Colonnello Pierluigi Solazzo ha presentato la struttura e gli operatori dell’Arma, altamente specializzati e in possesso di tecnologie adeguate per garantire con prontezza, tempestività ed efficacia, l’assolvimento dei compiti istituzionali, affrontando la gestione di migliaia di richieste telefoniche al numero di emergenza unico 112. Nel corso della citata visita, il Prefetto ha anche salutato via radio le pattuglie “in circuito” del Comando Provinciale di Bologna dicendo: “Buongiorno a tutti, sono Francesca Ferrandino, per la prima volta vengo a trovarvi e idealmente sono anche sulle vostre vetture, buon lavoro a tutti!”.