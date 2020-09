Doppio appuntamento per approfondire temi attuali quali cultura ambientale, climate change e biodiversità a Castelnuovo Rangone. Mercoledì 16 settembre alle 21 nello Spazio Glicine di via della Conciliazione si apre il miniciclo di incontri “Alberi: patrimonio dell’umanità”. Giovanni Morelli, agronomo e arboricoltore esperto di alberi monumentali e di gestione del rischio delle alberature, sarà relatore del primo incontro del 16 settembre, dedicato alla gestione delle alberature cittadine e intitolato “La caduta degli dei”.

Sette giorni dopo, mercoledì 23 settembre alle 21 sempre presso lo Spazio Glicine, con Claudio Corazzin, agronomo esperto di progettazione paesaggistica, valutazione di stabilità e arboricoltura ornamentale, si parlerà di alberi e potatura nell’incontro “Presi per un ramo…”.

Le serate sono rivolte a giardinieri, agronomi e a tutte le cittadine e i cittadini appassionati di ambiente; in caso di maltempo gli incontri si terranno al circolo Arci ex Stazione in via Matteotti.

Gli incontri sono ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme di sicurezza il pubblico dovrà essere munito di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico tra i partecipanti.