Gli auguri del Sindaco Enrico Diacci in merito alla ripartenza delle scuole a Novi e Rovereto:

“Ora tocca a voi!

Mi rivolgo ai ragazzi e indirettamente alle loro famiglie. Avete la possibilità di studiare e frequentare le lezioni in presenza in un ambiente sicuro. Coglietela con responsabilità e impegno. Nella lotta alla diffusione del coronavirus è fondamentale e necessario il vostro contributo, per tutelare la vostra salute e quella delle persone che vi sono accanto.

Mi auguro che possiate farlo non con la paura di chi teme il futuro, ma con il coraggio che deriva dalla consapevolezza di chi sa come affrontare questo complicato e difficile momento.

Mi rivolgo alla dirigente scolastica, ai docenti e a tutto il personale della scuola. Grazie!

Avete condiviso con noi l’impegno dei mesi estivi per far ripartire il cuore del nostro territorio, la scuola!

Adesso, come sempre, vi aspetta una grande responsabilità: accompagnare i nostri ragazzi nel faticoso ma entusiasmante cammino della crescita verso il pieno sviluppo della loro identità!

Ripensando agli ultimi mesi mi sovvengono tante frasi.

Prima eravamo lontani, ma vicini. Poi siamo stati vicini, ma lontani. Adesso siamo semplicemente insieme. E insieme ce la possiamo fare!