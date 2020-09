In occasione della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre, il Centro Culturale Polivalente sarà sede di seggio, e questo comporterà alcuni giorni di chiusura per quanto riguarda la Sala studio e la Biblioteca comunale “Raffaele Crovi”. La Sala studio sarà chiusa da venerdì 18 settembre a mercoledì 23 settembre compresi, mentre la Biblioteca sarà chiusa lunedì 21 settembre.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204.



